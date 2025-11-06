Pakistanda avtoqəzada yeddi nəfər diri-diri yanıb
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 10:26
Pakistanın Makran sahil yolunda sərnişin avtobusu ilə mayeləşdirilmiş qaz daşıyan yük maşınının toqquşması nəticəsində yeddi nəfər həlak olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Geo News" telekanalı məlumat yayıb.
Avtobusda beş sərnişin, yük maşınında isə iki nəfər olub. Toqquşmadan sonra hər iki nəqliyyat vasitəsi alovlanıb və tamamilə yanıb.
Hakimiyyət orqanları qəzanın səbəblərini araşdırmaq üçün təhqiqata başladıqlarını bildiriblər.
