    В Пакистане при взрыве самодельного устройства погибли трое полицейских

    Другие страны
    • 03 декабря, 2025
    • 13:52
    В Пакистане при взрыве самодельного устройства погибли трое полицейских

    На северо-западе Пакистана мощная придорожная бомба взорвалась рядом с полицейской машиной, трое полицейских погибли.

    Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщила местная полиция.

    Взрыв произошел в районе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном.

    "Взрыв произошел с использованием самодельного взрывного устройства", - отметил представитель районной полиции Якуб Зулькарнайн. Он также отметил, что полиция разыскивает виновных, дело всесторонне расследуется.

