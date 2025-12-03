В Пакистане при взрыве самодельного устройства погибли трое полицейских

На северо-западе Пакистана мощная придорожная бомба взорвалась рядом с полицейской машиной, трое полицейских погибли.

Как передает Report со ссылкой на Dawn, об этом сообщила местная полиция.

Взрыв произошел в районе Дера-Исмаил-Хан провинции Хайбер-Пахтунхва, недалеко от границы с Афганистаном.

"Взрыв произошел с использованием самодельного взрывного устройства", - отметил представитель районной полиции Якуб Зулькарнайн. Он также отметил, что полиция разыскивает виновных, дело всесторонне расследуется.