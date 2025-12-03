Pakistanda üç polis əməkdaşı ölüb
Digər ölkələr
- 03 dekabr, 2025
- 16:06
Pakistanın şimal-qərbində polis maşınının yaxınlığında bomba partlayıb, üç polis əməkdaşı həlak olub.
"Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.
Partlayış Əfqanıstan sərhədi yaxınlığında Xayber-Paxtunxva əyalətinin Dera-İsmail-Xan rayonunda baş verib.
"Partlayış əldəqayırma partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində baş verib", - rayon polis idarəsinin nümayəndəsi Yakub Zülkarnayn bildirib.
O həmçinin qeyd edib ki, polis təqsirkarları axtarır, iş hərtərəfli araşdırılır.
