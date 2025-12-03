İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Pakistanda üç polis əməkdaşı ölüb

    Digər ölkələr
    • 03 dekabr, 2025
    • 16:06
    Pakistanda üç polis əməkdaşı ölüb

    Pakistanın şimal-qərbində polis maşınının yaxınlığında bomba partlayıb, üç polis əməkdaşı həlak olub.

    "Report" "Dawn"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə yerli polis məlumat yayıb.

    Partlayış Əfqanıstan sərhədi yaxınlığında Xayber-Paxtunxva əyalətinin Dera-İsmail-Xan rayonunda baş verib.

    "Partlayış əldəqayırma partlayıcı qurğunun işə düşməsi nəticəsində baş verib", - rayon polis idarəsinin nümayəndəsi Yakub Zülkarnayn bildirib.

    O həmçinin qeyd edib ki, polis təqsirkarları axtarır, iş hərtərəfli araşdırılır.

    В Пакистане при взрыве самодельного устройства погибли трое полицейских

