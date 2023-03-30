В Пакистане при нападении экстремистов погибли не менее четырех полицейских

По меньшей мере четверо полицейских погибли, еще шесть получили ранения в Пакистане в результате нападения экстремистов на контрольно-пропускной пункт в округе Лакки-Марват (провинция Хайбер-Пахтунхва)

По меньшей мере четверо полицейских погибли, еще шесть получили ранения в Пакистане в результате нападения экстремистов на контрольно-пропускной пункт в округе Лакки-Марват.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в местной полиции.

По ее данным, инцидент произошел сегодня утром. Экстремисты напали на полицейский КПП, произошла перестрелка. Отправленный к месту боестолкновения в качестве подкрепления отряд полиции в составе четырех человек погиб в результате детонации размещенного на пути от полицейского участка к КПП взрывного устройства.

Отмечается, что полицейским удалось отбить нападение экстремистов. Правоохранители проводят поисковую операцию в районе инцидента. Пострадавшие доставлены в ближайшую больницу.