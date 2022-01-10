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В Пакистане из-за снегопадов и сильных дождей погибли 35 человек

В Пакистане из-за снегопадов и сильных дождей погибли 35 человек По меньшей мере 35 человек погибли, около 30 пострадали в результате сильных снегопадов и мощных дождей на северо-востоке и северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
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10 января 2022 г. 13:15
В Пакистане из-за снегопадов и сильных дождей погибли 35 человек

По меньшей мере 35 человек погибли, около 30 пострадали в результате сильных снегопадов и мощных дождей на северо-востоке и северо-западе Пакистана, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Сильные снегопады привели к гибели 23 туристов, среди которых женщины и дети, на высокогорной автостраде в северо-восточной провинции Пенджаб. Они находились в автомобилях, более тысячи которых были заблокированы в конце прошлой недели снежными заносами высотой свыше 2 м в районе курортного города Мурри. К понедельнику в результате операции пакистанских военнослужащих шоссе было расчищено от снега и движение на нем возобновилось. Всем пострадавшим туристам оказана помощь, сотни человек были размещены во временных лагерях.

Не менее 12 жителей погибли, около 30 пострадали накануне в результате проливных дождей в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. Вызванными ливнями наводнениями разрушены свыше 20 домов.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanda güclü qar yağması nəticəsində ölənlərin sayı 35-ə çatıb

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