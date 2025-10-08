В Пакистане 11 военных убиты в засаде у афганской границы
Другие страны
- 08 октября, 2025
- 10:16
В Пакистане 11 военных были убиты в результате атаки боевиков недалеко от афганской границы.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Агентство уточняет, что среди убитых 9 солдат и два офицера пакистанских военизированных формирований.
Согласно информации, военные попали в засаду, устроенную боевиками.
Последние новости
10:59
В Азербайджане из госбюджета за 9 месяцев возвращено свыше 218 млн манатов налогов и пошлинФинансы
10:58
Посол Пакистана: Азербайджан - искренний и надежный друг нашей страныБизнес
10:58
В Мексике допустили потерю $15 млрд от новых таможенных пошлин СШАДругие страны
10:50
Послы стран ЕС сегодня обсудят 19-й пакет санкций в отношении РоссииДругие страны
10:46
Министр транспорта: Чехия внимательно следит за развитием Зангезурского коридора - ИНТЕРВЬЮИнфраструктура
10:45
США и Турция присоединятся к третьему дню переговоров по Газе в ЕгиптеДругие страны
10:44
Видео
"Азерэнержи" внедряет новую систему безопасности и управления энергосетьюДругие
10:43
В Грузии найден мертвым бывший директор тюрьмыВ регионе
10:43
Фото