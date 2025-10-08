В Пакистане 11 военных убиты в засаде у афганской границы

В Пакистане 11 военных были убиты в результате атаки боевиков недалеко от афганской границы.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточняет, что среди убитых 9 солдат и два офицера пакистанских военизированных формирований.

Согласно информации, военные попали в засаду, устроенную боевиками.