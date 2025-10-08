Pakistanın 11 hərbçisi Əfqanıstanla sərhəddə öldürülüb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 10:24
    Pakistanda Əfqanıstan sərhədi yaxınlığında döyüşçülərin hücumu nəticəsində 11 hərbçi öldürülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Agentlik öldürülənlər arasında Pakistanın hərbiləşdirilmiş birləşmələrinin 9 əsgər və iki zabitinin olduğunu qeyd edir.

    Məlumata görə, hərbçilər döyüşçülər tərəfindən qurulmuş pusquya düşüblər.

    В Пакистане 11 военных убиты в засаде у афганской границы
    Eleven Pakistan paramilitary troops killed in ambush near Afgan border

