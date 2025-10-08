Pakistanın 11 hərbçisi Əfqanıstanla sərhəddə öldürülüb
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2025
- 10:24
Pakistanda Əfqanıstan sərhədi yaxınlığında döyüşçülərin hücumu nəticəsində 11 hərbçi öldürülüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Agentlik öldürülənlər arasında Pakistanın hərbiləşdirilmiş birləşmələrinin 9 əsgər və iki zabitinin olduğunu qeyd edir.
Məlumata görə, hərbçilər döyüşçülər tərəfindən qurulmuş pusquya düşüblər.
Son xəbərlər
10:54
Foto
Dənizkənarı Milli Park "Green Flag Award" beynəlxalq mükafatına layiq görülübDaxili siyasət
10:51
Naxçıvanın bəzi hissələrində su olmayacaqİnfrastruktur
10:51
Ermənistan Futbol Federasiyası 16 min dollar cərimələnibKomanda
10:50
ITMF rəhbəri: "Azərbaycanın coğrafi mövqeyi tekstil sənayesi üçün böyük üstünlükdür"Biznes
10:48
Nəqliyyat naziri: "Çexiya Zəngəzur dəhlizinin inkişafını yaxından izləyir" - MÜSAHİBƏİnfrastruktur
10:46
Foto
"Yelo Bank" komandası Mərdəkan çimərliyində təmizlik aksiyası həyata keçiribMaliyyə
10:38
Ali Məhkəmədə qeyri-əmlak hüquqlarının müdafiəsi haqqında qərar layihəsi ilkin müzakirəyə çıxarılıbHadisə
10:38
Azərbaycanda dövlət büdcəsindən 9 ayda 218 milyon manatdan çox vəsait geri qaytarılıbMaliyyə
10:36