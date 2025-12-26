İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Azərbaycanda pambıq istehsalçılarına subsidiyaların ödənilməsinə başlanılıb

    ASK
    • 26 dekabr, 2025
    • 10:16
    Azərbaycanda pambıq istehsalçılarına subsidiyaların ödənilməsinə başlanılıb

    Azərbaycanda pambıqçı fermerlərə təhvil verdikləri məhsula görə subsidiyaların ödənilməsinə başlanıb.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, subsidiya ödənişləri maliyyə qrafikinə uyğun olaraq dekabrın 30-da başa çatacaq.

    Xatırladaq ki, Aqrar Subsidiya Şurasının qərarına əsasən, 2025-ci təsərrüfat ilində müasir suvarma sistemləri ilə təchiz olunmuş sahələrdə yetişdirilmiş məhsulu pambıq emalı və tədarükü şirkətlərinə təhvil verən fermerlər hər tona görə dövlətdən 210 manat subsidiya alacaqlar. Ənənəvi üsulla suvarılan sahələrdə yetişdirilib tədarük məntəqələrinə təhvil verilən pambığın hər tonuna görə isə fermerlərə 195 manat subsidiya ödəniləcək.

    Pambığa görə məhsul subsidiyası 15 dekabra qədər pambığın təhvil verilməsinə dair qəbzləri Elektron Kənd Təsərrüfatı İnformasiya Sisteminə daxil edən fermerlərə verilir. Gecikdən fermerlərə isə subsidiyaların ödənişi 2026-cı maliyyə ilinin 2-ci rübündə həyata keçiriləcək.

    Aqrar Subsidiya Şurası növbəti təsərrüfat ili üçün pambıq istehsalına görə məhsul subsidiyasının artırılması barədə qərar qəbul edib. 2026-cı ildə fermerlərə müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmuş əkin sahələrində yetişdirilən pambığın hər tonuna görə 215 manat, müasir suvarma sistemləri ilə təmin olunmamış əkin sahələrində yetişdirilən pambığın hər tonuna görə isə 200 manat subsidiya ödənilməsi nəzərdə tutulur.

    Gələn il pambıq üzrə məhsul əmsalı Ağcabədi, Ağdam, Beyləqan, Bərdə, Biləsuvar, Goranboy, İmişli, Kürdəmir, Neftçala, Saatlı, Sabirabad, Salyan, Tərtər, Yevlax, Zərdab rayonlarına, habelə Cəlilabad rayonunun Günəşli və Təzəkənd kəndlərinə və Ucar rayonunun Xələc kəndinə şamil ediləcək, digər rayonlarda əkiləcək pambığa görə isə məhsul subsidiyası ödənilməyəcək.

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Pambıq subsidiya Aqrar Subsidiya Şurası

    Son xəbərlər

    10:32

    WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti tədbirlə bağlı görülən işləri açıqlayıb

    İnfrastruktur
    10:30

    Anaklaudia Rossbax: WUF13 UN-Habitat-ın regionda iştirakını gücləndirəcək - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    10:25

    Ərdoğan COP31-ə prezident təyin edib

    Region
    10:23

    Qış mövsümündə Bakı aeroportundan 70-dən çox istiqamətə uçuşlar həyata keçirilir

    Turizm
    10:17

    "Qalatasaray"ın sabiq rəsmisi qanunsuz mərc oyunlarına görə saxlanılıb

    Futbol
    10:16

    Azərbaycanda pambıq istehsalçılarına subsidiyaların ödənilməsinə başlanılıb

    ASK
    10:13

    Azərbaycanda bu il pambıq sahələrindən 360 min tondan çox məhsul yığılıb

    ASK
    10:12

    Yol polisi həftəsonu səfərə hazırlaşanlara xəbərdarlıq edib

    Hadisə
    10:12

    Azərbaycan millisinin basketbolçusu əməliyyat olunub

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti