AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri: "Əliyar Ağayev "Neftçi"nin oyununda səhv qərar verib"
Futbol
- 26 dekabr, 2025
- 10:09
AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XVI turunda keçirilmiş "Karvan-Yevlax" - "Neftçi" oyununda FIFA referisi Əliyar Ağayevin səhv qərar verdiyini bildirib.
"Report" milli assosiasiyanın mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, R.Həsənov hakimin birinci hissənin sonlarında qonaqların qapısına təyin etdiyi penaltinin doğru olmadığını söyləyib.
O, bundan əlavə, "Kəpəz" - "Turan Tovuz", "Qəbələ" - "Qarabağ", "Zirə" - "İmişli" və "Sumqayıt" - "Sabah" görüşlərindəki mübahisəli epizodları da şərh edib və həmin oyunlarda səhvlərin olmadığını vurğulayıb.
Son xəbərlər
10:34
Bakı Olimpiya Stadionunda WUF13 üçün infrastruktur yaradılırİnfrastruktur
10:33
Azərbaycan klubu gənc basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
10:32
WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti tədbirlə bağlı görülən işləri açıqlayıbİnfrastruktur
10:30
Anaklaudia Rossbax: WUF13 UN-Habitat-ın regionda iştirakını gücləndirəcək - MÜSAHİBƏİnfrastruktur
10:25
Ərdoğan COP31-ə prezident təyin edibRegion
10:23
Qış mövsümündə Bakı aeroportundan 70-dən çox istiqamətə uçuşlar həyata keçirilirTurizm
10:17
"Qalatasaray"ın sabiq rəsmisi qanunsuz mərc oyunlarına görə saxlanılıbFutbol
10:16
Azərbaycanda pambıq istehsalçılarına subsidiyaların ödənilməsinə başlanılıbASK
10:13