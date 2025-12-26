Azərbaycan millisinin basketbolçusu əməliyyat olunub
Komanda
- 26 dekabr, 2025
- 10:12
Azərbaycanın 18 yaşadək basketbolçulardan ibarət millisinin üzvü Ayan Aslan əməliyyat olunub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Basketbol Federasiyasından məlumat verilib.
Basketbolçu çiyin nahiyəsindən uğurlu əməliyyat keçirib.
