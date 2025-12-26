İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    "Qalatasaray"ın sabiq rəsmisi qanunsuz mərc oyunlarına görə saxlanılıb

    Futbol
    • 26 dekabr, 2025
    • 10:17
    Qalatasarayın sabiq rəsmisi qanunsuz mərc oyunlarına görə saxlanılıb

    Türkiyədə futbolda qanunsuz mərc oyunları istintaqı çərçivəsində 14-ü futbolçu olmaqla daha 29 nəfər barəsində saxlanılma qərarı çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, onların arasında İstanbulun "Qalatasaray" futbol klubunun keçmiş rəsmisi Erden Timur da var.

    Eyni zamanda, istintaq çərçivəsində 24 nəfərin saxlanıldığı, 1 nəfərin əvvəlcədən həbs olunduğu, 4 nəfərin isə tutulması istiqamətində əməliyyatın davam etdirildiyi vurğulanıb.

    "Qalatasaray" mərc oyunları Futbol

    Son xəbərlər

    10:36

    Eldar Rəsulov: "WUF13 Azərbaycanın yüksək təşkilati və əməliyyat potensialının davamıdır"

    İnfrastruktur
    10:34

    Bakı Olimpiya Stadionunda WUF13 üçün infrastruktur yaradılır

    İnfrastruktur
    10:33

    Azərbaycan klubu gənc basketbolçu ilə anlaşıb

    Komanda
    10:32

    WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkəti tədbirlə bağlı görülən işləri açıqlayıb

    İnfrastruktur
    10:30

    Anaklaudia Rossbax: WUF13 UN-Habitat-ın regionda iştirakını gücləndirəcək - MÜSAHİBƏ

    İnfrastruktur
    10:25

    Ərdoğan COP31-ə prezident təyin edib

    Region
    10:23

    Qış mövsümündə Bakı aeroportundan 70-dən çox istiqamətə uçuşlar həyata keçirilir

    Turizm
    10:17

    "Qalatasaray"ın sabiq rəsmisi qanunsuz mərc oyunlarına görə saxlanılıb

    Futbol
    10:16

    Azərbaycanda pambıq istehsalçılarına subsidiyaların ödənilməsinə başlanılıb

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti