Eleven Pakistan paramilitary troops killed in ambush near Afgan border
Other countries
- 08 October, 2025
- 10:53
Nine Pakistani paramilitary soldiers and two officers have been killed in an ambush by Islamist militants near the Afghan border, sources told Reuters on Wednesday, Report informs.
