Ilham Aliyev 3rd CIS Games Organization of Turkic States OTS Gabala Summit-2025 Turkic World
    Ilham Aliyev 3rd CIS Games Organization of Turkic States OTS Gabala Summit-2025 Turkic World

    Eleven Pakistan paramilitary troops killed in ambush near Afgan border

    Other countries
    • 08 October, 2025
    • 10:53
    Eleven Pakistan paramilitary troops killed in ambush near Afgan border

    Nine Pakistani paramilitary soldiers and two officers have been killed in an ambush by Islamist militants near the Afghan border, sources told Reuters on Wednesday, Report informs.

    Pakistan paramilitary troops ambush Afgan border
    Pakistanın 11 hərbçisi Əfqanıstanla sərhəddə öldürülüb
    В Пакистане 11 военных убиты в засаде у афганской границы

    Latest News

    12:30

    Azerbaijan, Oman discuss expanding joint investments at regional level

    Business
    12:20

    Hamas official says hostage and prisoner lists exchanged

    Other countries
    12:16

    Ukraine, Russia see deaths, injuries as result of mutual attacks

    Region
    12:09

    KOBIA launches green transition partnership with Türkiye's largest tech park

    Business
    12:05

    Master Plan for Astara's development approved until 2039

    Domestic policy
    11:53

    Azerbaijan and Oman mull strengthening of economic relations

    Business
    11:53
    Photo

    Azerbaijan and Georgia exchange experience in UAVs

    Military
    11:43

    ADB: Azerbaijan's SME sector becoming pillar of green economy

    Business
    11:39
    Photo

    Azerbaijan, Utah officials discuss religious freedom, cooperation

    Religion
    All News Feed