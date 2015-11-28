В отношении бывшего министра обороны Кыргызстана возбуждено уголовное дело

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В отношении бывшего министра обороны Кыргызстана Таалайбека Омуралиева и ряда чиновников министерства обороны Военная прокуратура республики возбудила уголовное дело.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Генеральная прокуратура страны.

"Дело возбуждено по статьям Уголовного кодекса "Присвоение или растрата вверенного имущества", "Злоупотребление должностным положением" и "Служебный подлог", - говорится в сообщении надзорного органа.

По его данным, в апреле 2013 года министерство обороны заключило договор с государственным предприятием "Аскер Курулуш" ("Военное строительство"), на основании которого выделило на проведение строительных работ около 70 тыс. долларов, которые не были использованы по назначению.