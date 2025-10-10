В Осло назовут имя лауреата Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет объявит в пятницу в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2025 год.

Как напоминает Report, премия мира, согласно завещанию Альфреда Нобеля, присуждается "лицу, добившемуся наибольших успехов, либо сделавшему больше других в деле сплочения народов и сокращения численности действующих армий, а также за проведение мирных конгрессов и привлечение к ним внимания".

Согласно последней воле ученого, эта премия, в отличие от остальных наград, учрежденных в соответствии с его завещанием, присуждается не в Стокгольме, а в Осло. Нобель уточнил, что решение о присуждении премии должен принимать комитет из пяти человек, назначаемых парламентом Норвегии. По традиции членами комитета преимущественно становятся отошедшие от активной деятельности норвежские политики и бывшие лидеры партий.

Сейчас формулировка более чем вековой давности толкуется достаточно широко, из-за чего решения комитета нередко критикуют. Среди лауреатов премии в последние годы оказывались политики, правозащитники, политические активисты и гуманитарные организации за заслуги в самых разных сферах.

В 2024 году награду получило движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки за "усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия", и за демонстрацию того, что "ядерное оружие никогда не должно быть использовано".

На Нобелевскую премию мира 2025 года номинированы 338 кандидатов - 244 физических лиц и 94 организации. Среди них, как сообщали СМИ, президент США Дональд Трамп, шведская активистка Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения, генсек ООН Антониу Гутерриш. Рекорд по числу претендентов был установлен в 2016 году - тогда их было 376.