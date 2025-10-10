Bu gün Nobel Sülh Mükafatı laureatının adı açıqlanacaq
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 07:40
Oktyabrın 10-da Nobel Sülh Mükafatı laureatının adı açıqlanacaq.
"Report" mükafatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu il mükafata 338 namizəd irəli sürülüb.
Onlardan 244-ü fərdi şəxs, 94-ü isə təşkilatdır.
Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın da adı namizədlər siyahısındadır. O, Barak Obamadan 16 il sonra (2009) Nobel mükafatını qazanan ABŞ Prezidenti olmaq istəyir.
Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Yaponiyanın "Nihon Hidankyo" milli təşkilatı Nobel Sülh Mükafatı laureatı olub.
