    Digər ölkələr
    • 10 oktyabr, 2025
    • 07:40
    Bu gün Nobel Sülh Mükafatı laureatının adı açıqlanacaq

    Oktyabrın 10-da Nobel Sülh Mükafatı laureatının adı açıqlanacaq.

    "Report" mükafatın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu il mükafata 338 namizəd irəli sürülüb.

    Onlardan 244-ü fərdi şəxs, 94-ü isə təşkilatdır.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Trampın da adı namizədlər siyahısındadır. O, Barak Obamadan 16 il sonra (2009) Nobel mükafatını qazanan ABŞ Prezidenti olmaq istəyir.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Yaponiyanın "Nihon Hidankyo" milli təşkilatı Nobel Sülh Mükafatı laureatı olub.

    В Осло назовут имя лауреата Нобелевской премии мира

