В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек
Другие страны
- 11 марта, 2026
- 16:25
Балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда был атакован в Ормузском проливе, в результате чего в кормовой части судна произошел взрыв, затем и пожар.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Морской департамент Таиланда.
Сообщается, что на данный момент спасены 20 членов экипажа.
Кроме того, трое моряков числятся пропавшими без вести, которые находились в машинном отделении во время пожара.
Экипаж покинул судно в спасательной шлюпке и был спасен военно-морским флотом Омана.
По данным агентства, общее число судов, подвергшихся атакам с начала эскалации на Ближнем Востоке, возросло до 14-ти.
