Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек

    Другие страны
    • 11 марта, 2026
    • 16:25
    В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек

    Балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда был атакован в Ормузском проливе, в результате чего в кормовой части судна произошел взрыв, затем и пожар.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Морской департамент Таиланда.

    Сообщается, что на данный момент спасены 20 членов экипажа.

    Кроме того, трое моряков числятся пропавшими без вести, которые находились в машинном отделении во время пожара.

    Экипаж покинул судно в спасательной шлюпке и был спасен военно-морским флотом Омана.

    По данным агентства, общее число судов, подвергшихся атакам с начала эскалации на Ближнем Востоке, возросло до 14-ти.

    Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Операция США и Израиля против Ирана
    Ты - Король

    Последние новости

    16:50

    Российский БПЛА поразил маршрутный автобус в Херсоне: есть пострадавшие

    Другие страны
    16:45

    Глава CENTCOM: В ходе операции США поразили в Иране свыше 5,5 тыс. целей

    Другие страны
    16:42

    Пашинян поблагодарил Ильхама Алиева за возобновление грузоперевозок через Азербайджан

    Внешняя политика
    16:28

    Пашинян: Мир с Азербайджаном будет иметь значение возможно и тысячу лет

    В регионе
    16:25

    В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек

    Другие страны
    16:18

    Иран исключает участие в ЧМ‑2026 по футболу

    Другие страны
    16:13

    Кая Каллас объявила о введении санкций ЕС против 19 представителей Ирана

    В регионе
    16:12
    Фото

    Антониу Кошта почтил в Баку память шехидов

    Внешняя политика
    16:10
    Фото

    В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой

    Внешняя политика
    Лента новостей