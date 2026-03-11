İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Hörmüz boğazında daha bir gəmi hücuma məruz qalıb, 20 nəfər xilas edilib

    • 11 mart, 2026
    • 17:07
    Hörmüz boğazında daha bir gəmi hücuma məruz qalıb, 20 nəfər xilas edilib

    Tailand bayrağı altında üzən "Mayuree Naree" gəmisi Hörmüz boğazında hücuma məruz qalıb, nəticədə gəmidə partlayış, ardınca yanğın baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi Tailandın Dəniz Departamentinə istinadən məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, hazırda ekipajın 20 üzvü xilas edilib, üç dənizçi itkin düşüb.

    Ekipaj Oman hərbi dəniz donanması tərəfindən xilas edilib.

    Agentliyin məlumatına görə, Yaxın Şərqdə gərginliyin başlanmasından bəri hücuma məruz qalan gəmilərin ümumi sayı 14-ə çatıb.

    Hörmüz boğazı Mayuree Naree
    В Ормузском проливе атаковано еще одно судно, спасены 20 человек
    Three more vessels hit by projectiles in Strait of Hormuz

