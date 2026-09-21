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    В Ормузском проливе атакован танкер, два члена экипажа ранены

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 14:09
    В Ормузском проливе атакован танкер, два члена экипажа ранены

    Танкер подвергся удару неизвестного снаряда при прохождении Ормузского пролива, два члена экипажа получили легкие ранения.

    Как передает Report со ссылкой на заявление UKMTO в соцсети Х.

    "Два члена экипажа получили легкие ранения. Судно продолжило движение к следующему порту назначения самостоятельно. На данный момент об экологическом ущербе не сообщается",- говорится в сообщении.

    Согласно информации, расследование инцидента продолжается.

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