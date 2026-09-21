В Ормузском проливе атакован танкер, два члена экипажа ранены
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 14:09
Танкер подвергся удару неизвестного снаряда при прохождении Ормузского пролива, два члена экипажа получили легкие ранения.
Как передает Report со ссылкой на заявление UKMTO в соцсети Х.
"Два члена экипажа получили легкие ранения. Судно продолжило движение к следующему порту назначения самостоятельно. На данный момент об экологическом ущербе не сообщается",- говорится в сообщении.
Согласно информации, расследование инцидента продолжается.
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