Hörmüz boğazında tankerə hücum edilib, 2 nəfər yaralanıb
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2026
- 14:19
Hörmüz boğazından keçən tanker naməlum mərmi zərbəsinə məruz qalıb, heyətin 2 üzvü yüngül xəsarət alıb.
Bu barədə "Report" UKMTO-nun "X" sosial şəbəkəsindəki bəyanatına istinadən xəbər verir.
"İki heyət üzvü yüngül xəsarət alıb. Gəmi növbəti təyinat limanına doğru hərəkətini davam etdirib. Hazırda ətraf mühitə dəyən zərər barədə məlumat yoxdur", - məlumatda bildirilib.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
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