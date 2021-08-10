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В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Афганистане

В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Афганистане ООН продолжает контактировать с афганским сторонами для политического решения, ситуация в этой стране чрезвычайно беспокоит.
Другие страны
10 августа 2021 г. 21:53
В ООН заявили об обеспокоенности ситуацией в Афганистане

ООН продолжает контактировать с афганским сторонами для политического решения, ситуация в этой стране чрезвычайно беспокоит.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы продолжаем находиться в контакте со сторонами в Афганистане и в регионе для того, чтобы найти политическое решение. Ситуация на земле, как мы видим из СМИ, чрезвычайно беспокоит", - сказал он.

По словам представителя организации, страдает гражданское население, в сельских районах идут тяжелые бои. "Все это должно учитываться сторонами, чтобы действительно сосредоточиться на политическом процессе", - отметил Дюжаррик.

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