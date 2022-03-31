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В ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине

В ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас назначил трех членов комиссии по расследованию военных и других преступлений, совершенных Россией во время войны против Украины.
Другие страны
31 марта 2022 г. 08:10
В ООН сформировали комиссию по расследованию военных преступлений России в Украине

Президент Совета ООН по правам человека Федерико Вильегас назначил трех членов комиссии по расследованию военных и других преступлений, совершенных Россией во время войны против Украины.

Как передает Report со ссылкой на Совет ООН по правам человека, создание независимой международной комиссии по расследованию преступлений России против Украины предусмотрено резолюцией №49/1 Совета по правам человека от 4 марта 2022 года. В документе отмечается, что в ее состав войдут три эксперта, назначенных президентом организации.

Членами комиссии стали:

Эрик Мессе из Норвегии (председатель) - бывший глава Международного уголовного трибунала по расследованию геноцида в Руанде;

Ясминка Джумхур из Боснии и Герцеговины - бывший судья, ныне омбудсмен по правам человека в своей стране;

Пабло де Грейффа из Колумбии - бывший советник по вопросам правосудия в международных организациях и директор программы правосудия переходного периода в Нью-Йоркском университете.

Комиссия должна "собирать, обобщать и анализировать доказательства нарушений и злоупотреблений, включая их гендерный аспект, и систематически регистрировать и хранить всю информацию, документацию и доказательства, в частности интервью, свидетельские показания и материалы судебной экспертизы, в соответствии со стандартами международного права, с учетом каких-либо будущих судебных разбирательств".

Комиссия создана на один год. По итогам своей деятельности она должна представить доклад в устной форме в сентябре 2022 года, а к марту 2023-го - подготовить письменный отчет и представить его Генеральной Ассамблее ООН.

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