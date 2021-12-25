В ООН призвали власти Ливии уважать волю 2,8 млн избирателей

ООН готова и дальше оказывать Ливии поддержку в вопросе проведения выборов, которые должны способствовать преодолению политического кризиса в стране.

ООН готова и дальше оказывать Ливии поддержку в вопросе проведения выборов, которые должны способствовать преодолению политического кризиса в стране.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявили генсек ООН Антониу Гутерриш и его специальный советник по Ливии Стефани Уильямс, комментируя сообщение о переносе запланированных выборов в Ливии.

Гутерриш привлек внимание наличии 2,8 млн избирателей Ливии. "Очень важно с уважением отнестись к проявленной этими людьми воле", - подчеркнул глава организации.

Напомним, что избирательная комиссия Ливии заявила о том, что, несмотря на техническую готовность к голосованию, страна не может уложиться в назначенные сроки и провести выборы 24 декабря.

По мнению членов Избиркома, законодательство Ливии несовершенно и не может служить базой для урегулирования споров, связанных с избирательным процессом.