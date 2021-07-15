В ООН предупредили о гуманитарной катастрофе в Афганистане

Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) предупредило, что Афганистан ожидает гуманитарный кризис. Об этом передает Report со ссылкой на «Интерфакс».

Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) предупредило, что Афганистан ожидает гуманитарный кризис. Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"По оценкам экспертов, еще 270 тыс. афганцев стали внутренне перемещенными лицами с января 2021 года — в основном, из-за насилия. Общее количество перемещенных лиц превысило 3,5 млн", — заявили в УВКБ ООН.

Отмечается, что 65% населения Афганистана — женщины и дети, поэтому они окажутся наиболее уязвимыми слоями при предстоящем кризисе. Кроме того, подчеркивается, что число жертв среди гражданского населения выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

В ООН также обратили внимание на то, что жители Афганистана из-за затяжного конфликта вынуждены преодолевать колоссальные трудности. Ситуация осложняется повторяющимися природными катаклизмами и усиливающейся нищетой.