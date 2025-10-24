В Оклахоме разбился самолет ВВС США с двумя людьми на борту
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 05:39
Самолет ВВС США модели OA-1K Skyraider II, принимавший участие в тренировочном полете, потерпел крушение в штате Оклахома.
Как передает Report, об этом Национальная гвардия штата сообщила в соцсети X.
Согласно информации, на борту воздушного судна находились два человека.
"Ранее сегодня разбился самолет 492-го крыла специального назначения, базирующегося на аэродроме Уилл Роджерс <...> На борту находились два члена экипажа: один гражданский подрядчик и один военнослужащий ВВС США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что самолет и члены экипажа не принадлежат Нацгвардии штата. Информации о пострадавших не поступало.
В Оклахоме разбился самолет ВВС США с двумя людьми на борту
