İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    ABŞ-də hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 07:02
    ABŞ-də hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb

    ABŞ-nin Oklahoma ştatında təlim uçuşunda iştirak edən Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus "OA-1K Skyraider II" təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

    "Report"un məlumatına görə, qəza barədə ştatın Milli Qvardiyası "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Məlumata görə, hadisə zamanı təyyarədə iki nəfər olub.

    "Bu gün səhər saatlarında Uill Rocers aerodromunda yerləşən 492-ci xüsusi əməliyyatlar qanadına məxsus təyyarə qəzaya uğrayıb. Təyyarədə iki heyət üzvü olub: biri mülki podratçı, digəri isə ABŞ Hərbi Hava Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu", - açıqlamada deyilir.

    Qeyd olunur ki, təyyarə və heyət üzvləri Oklahoma Milli Qvardiyasına məxsus deyil. Xəsarət alanlar barədə məlumat verilmir.

    ABŞ-nin Hərbi Hava Qüvvələri təyyarə Qəza
    В Оклахоме разбился самолет ВВС США с двумя людьми на борту

    Son xəbərlər

    07:20

    KİV: KXDR əsgərləri Cənubi Koreya sərhədini pozub

    Digər ölkələr
    07:02

    ABŞ-də hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    06:43

    UEFA Konfrans Liqasının qol vuran ən yaşlı futbolçusu məlum olub

    Futbol
    06:17

    Azərbaycan BMT-də beynəlxalq ictimaiyyəti mina təhlükəsinə qarşı həmrəyliyə çağırıb

    Xarici siyasət
    05:36

    ABŞ rəsmisi: Rusiya-Ukrayna müharibəsində hər iki tərəfə təzyiq göstərəcəyik

    Digər ölkələr
    05:07

    Almaniya və Britaniya Atlantik okeanında Rusiyanın sualtı qayıqlarını izləyəcəklər

    Digər ölkələr
    04:46

    Tramp Venesuelaya bombardmançı təyyarələrin göndərilməsi xəbərini təkzib edib

    Digər ölkələr
    04:27

    ÜST: Qəzzada səhiyyənin bərpası azı 7 milyard dollara başa gələcək

    Digər ölkələr
    03:53

    KİV: ABŞ və Qətər Aİ-nin Rusiya qazına qadağasından sonrakı boşluğu dolduracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti