В одном из военкоматов Одессы произошел взрыв, есть погибший

В одном из районных Территориальных центров комплектования (ТЦК) Одессы произошел взрыв.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Главного управления Нацполиции Одесской области.

Согласно предварительным данным, погиб один человек, еще один пострадал.

"Полиция работает на месте взрыва в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе. Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один - ранен", - говорится в сообщении.

В свою очередь ряд украинских СМИ утверждают, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты. Боеприпас, как отмечается, применил один из призывников, в результате погиб 42-летний мужчина.