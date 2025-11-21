Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    В одном из военкоматов Одессы произошел взрыв, есть погибший

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 18:26
    В одном из военкоматов Одессы произошел взрыв, есть погибший

    В одном из районных Территориальных центров комплектования (ТЦК) Одессы произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Главного управления Нацполиции Одесской области.

    Согласно предварительным данным, погиб один человек, еще один пострадал.

    "Полиция работает на месте взрыва в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе. Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один - ранен", - говорится в сообщении.

    В свою очередь ряд украинских СМИ утверждают, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты. Боеприпас, как отмечается, применил один из призывников, в результате погиб 42-летний мужчина.

    Лента новостей