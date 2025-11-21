В одном из военкоматов Одессы произошел взрыв, есть погибший
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 18:26
В одном из районных Территориальных центров комплектования (ТЦК) Одессы произошел взрыв.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении Главного управления Нацполиции Одесской области.
Согласно предварительным данным, погиб один человек, еще один пострадал.
"Полиция работает на месте взрыва в одном из территориальных центров комплектования и социальной поддержки в Одессе. Предварительно установлено, что один человек погиб, еще один - ранен", - говорится в сообщении.
В свою очередь ряд украинских СМИ утверждают, что взрыв произошел в результате подрыва гранаты. Боеприпас, как отмечается, применил один из призывников, в результате погиб 42-летний мужчина.
