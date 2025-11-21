İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Odessada hərbi komissarlıqda partlayış olub, bir nəfər ölüb

    • 21 noyabr, 2025
    • 18:43
    Odessada hərbi komissarlıqda partlayış olub, bir nəfər ölüb

    Odessa Ərazi Komplektləşdirmə Mərkəzlərindən birində partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli Polisinin Odessa vilayəti üzrə Baş İdarəsinin məlumatında deyilir.

    İlkin məlumata görə, bir nəfər həlak olub, daha bir nəfər xəsarət alıb. Polis hadisə yerində təhqiqat aparır.

    Öz növbəsində, bir sıra Ukrayna KİV-ləri iddia edir ki, partlayış qumbaranın partladılması nəticəsində baş verib. Qeyd olunur ki, döyüş sursatını çağırışçılardan biri işə salıb, nəticədə 42 yaşlı kişi həlak olub.

    В одном из военкоматов Одессы произошел взрыв, есть погибший
    Explosion at Odesa military recruitment center leaves one dead

