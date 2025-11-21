Odessada hərbi komissarlıqda partlayış olub, bir nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 18:43
Odessa Ərazi Komplektləşdirmə Mərkəzlərindən birində partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Milli Polisinin Odessa vilayəti üzrə Baş İdarəsinin məlumatında deyilir.
İlkin məlumata görə, bir nəfər həlak olub, daha bir nəfər xəsarət alıb. Polis hadisə yerində təhqiqat aparır.
Öz növbəsində, bir sıra Ukrayna KİV-ləri iddia edir ki, partlayış qumbaranın partladılması nəticəsində baş verib. Qeyd olunur ki, döyüş sursatını çağırışçılardan biri işə salıb, nəticədə 42 yaşlı kişi həlak olub.
Son xəbərlər
19:32
Paşinyan Qazaxıstan parlamentinin spikeri ilə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesini müzakirə edibRegion
19:27
Ağacların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində yaşıllıqlara 84 min manatdan çox ziyan vurulubEkologiya
19:14
Foto
"Shirvan Open 2025" beynəlxalq şahmat festivalına start verilibFərdi
19:14
Foto
Ruben Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmiş şəxslərin ifadələri dinlənilibHadisə
19:11
Xetaq Qazyumov: "İslamiadada qızıl medal qazanılması Azərbaycan güləş ictimaiyyətini sevindirir"Fərdi
19:10
Foto
Azərbaycanın rəqəmsal inkişaf təcrübəsi Afrikanın bəzi ölkələrində tətbiq edilə bilərİKT
19:02
Foto
AFFA tərəfindən klub nümayəndələri ilə onlayn görüş keçirilibFutbol
19:01
D-8 ölkələrinin media sahəsində əməkdaşlığının genişləndirilməsi üzrə Bakı Bəyannaməsi qəbul edilib - YENİLƏNİBMedia
18:55