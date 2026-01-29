Masallıda üçəm dünyaya gəlib
Sağlamlıq
- 29 yanvar, 2026
- 14:43
Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında üçəm doğulub.
TƏBİB-dən "Report"a verilən məlumata görə, tibb müəssisəsinə müraciət edən 1996-cı il təvəllüdlü hamilə qadın yanvarın 24-də Doğum və ginekologiya şöbəsinə yerləşdirilib.
Qeyd olunub ki, pasiyent üzərində qeysəriyyə əməliyyatı icra olunub. Üçəm oğlan körpələrinin çəkiləri müvafiq olaraq 2, 2.5 və 2.3 kq., boyları isə 48, 48 və 47 sm. olub.
Hazırda ana və körpələrin vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Yenidoğulmuşlar həkim-neonatoloqun nəzarətindədir.
Qeyd edək ki, 1996-cı il təvəllüdlü qadının üçəmlərə qədər iki oğlan övladı olub.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04