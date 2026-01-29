Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    В Масаллы родилась тройня

    Здоровье
    • 29 января, 2026
    • 15:14
    В Масаллы родилась тройня

    В Центральной больнице Масаллинского района родилась тройня.

    Как сообщили Report в TƏBİB, 24 января молодая женщина 1996 года рождения была помещена в отделение акушерства и гинекологии Центральной больницы Масаллинского района.

    Отмечается, что пациентке было проведено кесарево сечение. На свет появились трое малышей: весом 2 кг, 2,5 кг и 2,3 кг при росте 48 см, 48 см и 47 см соответственно.

    В настоящее время состояние 27-летней матери и трех новорожденных оценивается как удовлетворительное. Малыши находятся под наблюдением врача-неонатолога.

    Следует отметить, что женщина уже воспитывает двоих сыновей.

    тройня Масаллинский район кесарево сечение новорожденные
    Фото
    Masallıda üçəm dünyaya gəlib
    Ты - Король

    Последние новости

    16:42

    АПБА предупредило бизнес о случаях обмана в сфере дезинфекции

    Внутренняя политика
    16:42

    ЕК зарегистрировала инициативу по отказу от импорта из РФ и Беларуси

    Другие страны
    16:37

    Начались торги по продаже аэропорта "Домодедово"

    Инфраструктура
    16:30

    ЕС предоставит Украине и Молдове срочную гумпомощь в 153 млн евро

    Другие страны
    16:30

    В Грузии раскрыта незаконная схема уклонения от военной службы, задержан 21 человек

    В регионе
    16:28

    Кабмин внес изменения в постановление по бланкам строгой отчетности

    Финансы
    16:26

    На трассе Зыхский круг - аэропорт восстановлен скоростной режим - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    16:25

    На Тбилисском проспекте в Баку появятся "карманные" полосы для левого поворота

    Инфраструктура
    16:16

    В акватории порта Махачкалы завершили операцию по спасению иранского сухогруза - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    Лента новостей