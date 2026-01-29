В Масаллы родилась тройня

В Центральной больнице Масаллинского района родилась тройня.

Как сообщили Report в TƏBİB, 24 января молодая женщина 1996 года рождения была помещена в отделение акушерства и гинекологии Центральной больницы Масаллинского района.

Отмечается, что пациентке было проведено кесарево сечение. На свет появились трое малышей: весом 2 кг, 2,5 кг и 2,3 кг при росте 48 см, 48 см и 47 см соответственно.

В настоящее время состояние 27-летней матери и трех новорожденных оценивается как удовлетворительное. Малыши находятся под наблюдением врача-неонатолога.

Следует отметить, что женщина уже воспитывает двоих сыновей.