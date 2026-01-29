"CatMod Azərbaycan" seysmik risk modellərinin hazırlanması layihəsi müzakirə edilib
- 29 yanvar, 2026
- 14:51
İcbari Sığorta Bürosu (İSB) və Türkiyənin "T-Rupt" Texnoloji" Anonim Şirkəti arasında imzalanmış əməkdaşlıq müqaviləsinə uyğun olaraq "CatMod Azərbaycan" adlı seysmik risk modeli hazırlanıb.
"Report" bu barədə İSB-yə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Azərbaycanın yüksək seysmik zonaa yerləşməsi bu amilin ölkənin sosial-iqtisadi təhlükəsizliyinə təsirinin nəzərə alınmasını zəruri edir. Ölkəmizdə yaşayış binalarının və sənaye obyektlərinin tikintisinin intensiv inkişafı fonunda isə ayrı-ayrı şəhərlər, yaşayış məntəqələri və tikinti obyektləri üzrə zəlzələ təhlükəsinin dərəcəsinin etibarlı və elmi əsaslarla qiymətləndirilməsinə xüsusi ehtiyac yaranır.
Bu qiymətləndirmə fövqəladə hallar və onların yarada biləcəyi mümkün sosial-iqtisadi zərərlərə qarşı ölkənin müdafiə sisteminin gücləndirilməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Katastrofik risklərin effektiv idarə olunması məqsədilə beynəlxalq təcrübənin, o cümlədən bu sahədə qabaqcıl mövqeyə malik olan Türkiyənin təcrübəsinin öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Bu məqsədlə İSB təbii fəlakətlər, xüsusilə zəlzələ riskləri üzrə analitik modellərin hazırlanması istiqamətində ardıcıl və sistemli işlər həyata keçilir.
Layihə çərçivəsində görülmüş işlərin icra vəziyyətini müzakirə etmək məqsədilə Türkiyənin "T-Rupt" Texnoloji A.Ş. şirkətinin nümayəndələri ilə görüş keçirilib. Azərbaycan Mərkəzi Bankının nümayəndə heyətinin və sığorta sektorunun iştirakı ilə keçirilən tədbirdə bildirilib ki, hazırlanan modelin əsas məqsədi təbii fəlakətlərin daşınmaz əmlaka mümkün təsirini obyektiv şəkildə qiymətləndirmək, sığorta şirkətləri üçün risklərin daha dəqiq modelləşdirilməsini təmin etməkdir. Bununla yanaşı, model sığorta sektorunun fövqəladə hallara hazırlıq və cavabvermə imkanlarını gücləndirməyi hədəfləyir.
"CatMod Azərbaycan" layihəsi ölkədə daşınmaz əmlakın icbari sığortası sisteminin dayanıqlığının artırılmasına, risklərin elmi əsaslarla idarə olunmasına və sığorta bazarının uzunmüddətli və dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcək.