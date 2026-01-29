İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası
    Əsədin ekstradisiyası Putin və Əş-Şaraanın danışıqlarında müzakirə olunmayıb

    • 29 yanvar, 2026
    • 14:54
    Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşər Əsədin ekstradisiyası Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin suriyalı həmkarı Əhməd Əş-Şaraa ilə danışıqlarında qaldırılmayıb.

    "Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.

    O, görüşdə əsas diqqətin ikitərəfli ticari-iqtisadi münasibətlərə və onların inkişafına yönəldiyini deyib: "Potensial kifayət qədər genişdir və maraq qarşılıqlıdır".

    "Rusiya hərbi bazalarına gəlincə, bu mövzu danışıqların gündəliyində olub", - deyə Peskov təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib.

