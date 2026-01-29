Əsədin ekstradisiyası Putin və Əş-Şaraanın danışıqlarında müzakirə olunmayıb
Digər ölkələr
- 29 yanvar, 2026
- 14:54
Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşər Əsədin ekstradisiyası Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin suriyalı həmkarı Əhməd Əş-Şaraa ilə danışıqlarında qaldırılmayıb.
"Report" Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə bildirib.
O, görüşdə əsas diqqətin ikitərəfli ticari-iqtisadi münasibətlərə və onların inkişafına yönəldiyini deyib: "Potensial kifayət qədər genişdir və maraq qarşılıqlıdır".
"Rusiya hərbi bazalarına gəlincə, bu mövzu danışıqların gündəliyində olub", - deyə Peskov təfərrüatları açıqlamaqdan imtina edib.
Son xəbərlər
00:42
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycan dilinin hüquqi statusu Ermənistan parlamentində müzakirə oluna bilərDaxili siyasət
00:13
ABŞ-də növbəti şatdaun gözlənilirDigər ölkələr
23:43
Azərbaycanın hava məkanı və ya ərazisi İrana qarşı hücumlar üçün istifadə edilməyəcək - RƏSMİXarici siyasət
23:37
Ceyhun Bayramov Əraqçi ilə danışıb: Bölgədə son gərginlik narahatlıq doğururRegion
23:32
Tramp FES-ə yeni sədrin namizədliyini növbəti həftə irəli sürəcəkDigər ölkələr
23:23
Türkiyədəki neft emalı zavodunda partlayış baş veribRegion
23:23
"Şaquli Qaz Dəhlizi" ölkələrinin enerji nazirləri gələn ay ABŞ-də görüşəcəklərEnergetika
23:11
AEBA sabah Ukrayna üzrə növbədənkənar iclas keçirəcəkDigər ölkələr
23:04