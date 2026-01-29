Песков: Тема экстрадиции Башара Асада не обсуждалась на переговорах Путина и аш-Шараа

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    29 января, 2026
    14:38
    Тема экстрадиции экс-президента Сирии Башара Асада не поднималась в ходе переговоров президента России Владимира Путина с сирийским коллегой Ахмедом аш-Шараа.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Он уточнил, что основное внимание на встрече уделялось двусторонним торгово-экономическим отношениям и их развитию: "Потенциал достаточно широкий и заинтересованность обоюдная".

    "Что касается российских военных баз - эта тема присутствовала в повестке дня переговоров", - отметил Песков, отказавшись раскрывать детали.

