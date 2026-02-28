В ОАЭ в результате ракетной атаки погиб один человек

В ОАЭ один человек погиб в результате иранской ракетной атаки.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Gulf News.

Отмечается, что Минобороны ОАЭ подтвердило работу средств ПВО для отражения ракетной атаки со стороны Ирана.

Согласно заявлению ведомства, Тегеран применил баллистические ракеты. Воздушные цели были сбиты, однако обломки падали в жилых районах, что привело к разрушениям. В результате падения обломков погиб один человек.