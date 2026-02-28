В ОАЭ в результате ракетной атаки погиб один человек
Другие страны
- 28 февраля, 2026
- 14:31
В ОАЭ один человек погиб в результате иранской ракетной атаки.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Gulf News.
Отмечается, что Минобороны ОАЭ подтвердило работу средств ПВО для отражения ракетной атаки со стороны Ирана.
Согласно заявлению ведомства, Тегеран применил баллистические ракеты. Воздушные цели были сбиты, однако обломки падали в жилых районах, что привело к разрушениям. В результате падения обломков погиб один человек.
Последние новости
14:41
Катар осуждает обстрелы своей территории иранскими ракетамиДругие страны
14:41
МИД: Граждане Казахстана не пострадали в результате ракетных ударов по ИрануДругие страны
14:39
В Израиле сообщили о новом запуске иранской баллистистической ракетыДругие страны
14:33
Посольство Ирана в Баку обратилось к своим гражданам в АзербайджанеВнешняя политика
14:32
Сибига о ситуации в Иране: Тегеран упустил шансы на дипломатическое решениеДругие страны
14:31
В ОАЭ в результате ракетной атаки погиб один человекДругие страны
14:20
В Ираке два человека погибли, пятеро ранены в результате авиаударовДругие страны
14:14
СМИ: В Эр-Рияде зафиксированы взрывыДругие страны
14:10