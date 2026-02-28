BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 fevral, 2026
    • 14:34
    İranın raket hücumu nəticəsində BƏƏ-də bir nəfər həlak olub.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Gulf News" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, BƏƏ Müdafiə Nazirliyi İranın raket hücumunu dəf etmək üçün HHM vasitələrinin işə salındığını təsdiqləyib.

    İrana hərbi zərbələr BƏƏ
    В ОАЭ в результате ракетной атаки погиб один человек
    One person killed in missile attack in the United Arab Emirates

