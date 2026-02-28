BƏƏ-də raket hücumu nəticəsində bir nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 28 fevral, 2026
- 14:34
İranın raket hücumu nəticəsində BƏƏ-də bir nəfər həlak olub.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə "Gulf News" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, BƏƏ Müdafiə Nazirliyi İranın raket hücumunu dəf etmək üçün HHM vasitələrinin işə salındığını təsdiqləyib.
