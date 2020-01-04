​В Нью-Йорке усилил меры безопасности в штате после убийства Сулеймани

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо распорядился усилить меры безопасности во всем штате на фоне убийства главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани в Багдаде.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"В условиях растущей напряженности на Ближнем Востоке я распорядился усилить меры безопасности на важных объектах инфраструктуры на всей территории штата. Я размещаю национальную гвардию в аэропортах Нью-Йорка", - написал Куомо в Twitter.

Губернатор отметил, что пока угроз в отношении Нью-Йорка не поступало, но власти штата "готовы и начеку".