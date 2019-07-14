В Нью-Йорке начали возобновлять подачу электроэнергии - ОБНОВЛЕНО

Энергетическая компания Con Edison, обслуживающая Нью-Йорк, начала восстанавливать подачу электроэнергии после масштабного сбоя. Как передает Report, oб этом сообщается на странице компании в Twitter.

“Подача энергии восстанавливается в верхней западной части Манхэттена. Мы рассчитываем, что большинство потребителей будут обеспечены электричеством к полуночи”, - говорится в заявлении.

По меньшей мере 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались в субботу без электричества в результате массового сбоя в подаче электроэнергии. Телеканал NBC отмечает, что причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы. Точные причины на данный момент устанавливаются.

***04:19

В субботу, 13 июля, в нью-йоркском районе Манхэттен были зафиксированы сбои в подаче электричества. Как передаёт Report, об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным телеканала, перебои с подачей электричества затронули почти 40 тыс. потребителей. По его словам, причиной отключения мог стать пожар на трансформаторной подстанции в районе 54-й улицы. На некоторых улицах Манхэттена образовались пробки, в том числе из за погасших светофоров.

Ранее сообщалось, что в Аргентине и Уругвае произошли массовые сбои в работе электросетей.

Отмечалось, что без света остались около 48 млн человек.