    В Нью-Йорке самолет Air Canada совершил аварию при посадке

    • 23 марта, 2026
    • 09:11
    В Нью-Йорке самолет Air Canada совершил аварию при посадке

    Самолет авиакомпании Air Canada Express, выполнявший рейс из Монреаля (Канада), при посадке в аэропорту Нью-Йорка (США) Ла-Гуардия столкнулся с наземным транспортным средством.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные FlightRadar24.

    По информации агентства, Федеральное авиационное управление США (FAA) ввело режим "ground stop", означающий приостановку всех вылетов и прилетов в аэропорту - до 05:30 по Гринвичу (09:30 по Баку).

    В сообщении FAA указано, что причиной остановки стала чрезвычайная ситуация, при этом существует высокая вероятность продления ограничений, однако подробности не раскрываются.

    В отдельном уведомлении для пилотов FAA отметило, что аэропорт может оставаться закрытым до 18:00 по Гринвичу (22:00 по Баку).

    Агентство также отмечает, что по неподтвержденным видео в соцсетях демонстрируется повреждения носовой части самолета.

    Авиакомпания Air Canada, FAA и пожарная служба Нью-Йорка пока не ответили на запросы о комментариях.

    Air Canada Express Аэропорт Нью-Йорка Авиационное происшествие
    Nyu-Yorkda "Air Canada"ya məxsus təyyarə eniş zamanı qəzaya uğrayıb
    Air Canada Express jet hits ground vehicle, closing New York's LaGuardia airport
    09:43

    Нефть Brent торгуется у отметки $113 за баррель

    Энергетика
    09:34

    В Кыргызстане предлагают запретить рекламу детских смесей

    В регионе
    09:11

    В Нью-Йорке самолет Air Canada совершил аварию при посадке

    Другие страны
    08:49

    Вьетнам и Россия намерены подписать в Москве соглашения в сфере энергетики

    В регионе
    08:23

    Индийская рупия обновила исторический минимум на фоне эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    08:10

    Глава турецкой разведки встретился с членами Политбюро ХАМАС

    В регионе
    07:45

    Китай вывел в космос спутники CentiSpace-2

    Другие страны
    07:37

    В Австралии отменены шесть поставок топлива на фоне ситуации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    07:13

    Saudi Aramco в апреле будет отгружать из Янбу только нефть марки Arab Light

    Другие страны
    Лента новостей