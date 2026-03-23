В Нью-Йорке самолет Air Canada совершил аварию при посадке

Самолет авиакомпании Air Canada Express, выполнявший рейс из Монреаля (Канада), при посадке в аэропорту Нью-Йорка (США) Ла-Гуардия столкнулся с наземным транспортным средством.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные FlightRadar24.

По информации агентства, Федеральное авиационное управление США (FAA) ввело режим "ground stop", означающий приостановку всех вылетов и прилетов в аэропорту - до 05:30 по Гринвичу (09:30 по Баку).

В сообщении FAA указано, что причиной остановки стала чрезвычайная ситуация, при этом существует высокая вероятность продления ограничений, однако подробности не раскрываются.

В отдельном уведомлении для пилотов FAA отметило, что аэропорт может оставаться закрытым до 18:00 по Гринвичу (22:00 по Баку).

Агентство также отмечает, что по неподтвержденным видео в соцсетях демонстрируется повреждения носовой части самолета.

Авиакомпания Air Canada, FAA и пожарная служба Нью-Йорка пока не ответили на запросы о комментариях.