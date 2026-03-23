    • 23 mart, 2026
    • 09:21
    Nyu-Yorkda Air Canadaya məxsus təyyarə eniş zamanı qəzaya uğrayıb

    Kanadanın Monreal şəhərindən uçan "Air Canada Express" aviaşirkətinin təyyarəsi Nyu-Yorkun (ABŞ) La-Quardiya hava limanına eniş edərkən nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "FlightRadar24"ə istinadən "Reuters" məlumat yayıb.

    Agentliyin məlumatına görə, ABŞ-nin Federal Aviasiya İdarəsi (FAA) hava limanında bütün uçuşların və enişlərin Qrinviç vaxtı ilə saat 05:30-dək (Bakı vaxtı ilə 09:30-dək) dayandırılması mənsına gələn "ground stop" rejimi tətbiq edib.

    Qeyd edilib ki, hava limanı Qrinviç vaxtı ilə 18:00-a (Bakı vaxtı ilə 22:00-a) qədər bağlı qala bilər.

    Agentlik, həmçinin bildirib ki, sosial şəbəkələrdəki videolarda təyyarənin burun hissəsinin zədələndiyi görünür.

    "Air Canada" aviaşirkəti, FAA və Nyu-Yorkun yanğınsöndürmə xidməti hələlik sorğulara cavab verməyib.

    В Нью-Йорке самолет Air Canada совершил аварию при посадке
    Air Canada Express jet hits ground vehicle, closing New York's LaGuardia airport

    Son xəbərlər

    09:41

    Azərbaycan şüşə istehsalını 5 %-dən çox artırıb

    Sənaye
    09:21

    Nyu-Yorkda "Air Canada"ya məxsus təyyarə eniş zamanı qəzaya uğrayıb

    Digər ölkələr
    09:14

    Azərbaycan yapışdırıcı maddələrin istehsalını fevralda 19 % artırıb

    Sənaye
    09:08

    Henrik Ridström: "Nəriman və Qomes kimi futbolçular rəqabəti artırmalıdır"

    Futbol
    08:42

    Yaxın Şərqdəki gərginlik fonunda Hindistan rupisi rekord səviyyədə ucuzlaşıb

    Digər ölkələr
    08:29

    Yaxın Şərq böhranı səbəbindən Avstraliyaya altı yanacaq daşınması ləğv edilib

    Digər ölkələr
    08:06

    Türkiyənin MİT rəhbəri "HƏMAS"ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb

    Region
    07:46

    Çin "CentiSpace-2" peyklərini kosmosa buraxıb

    Digər ölkələr
    07:08

    "Saudi Aramco" Asiya alıcılarına xam neft tədarükünü azaldıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti