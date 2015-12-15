В Новой Зеландии выбрали дизайн нового флага страны - ФОТО

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Новой Зеландии стали известны результаты первого референдума по выбору дизайна нового флага страны. Как сообщает Report со ссылкой на новозеландские СМИ, наибольшее число голосов - более 1,5 млн. - набрал вариант под названием Silver Fern ("Серебряный папоротник").

На полотне изображен белый лист папоротника, разделяющий флаг на две части: синюю и черную. Справа находятся четыре красные звезды.

В референдуме приняли участие 48,7% избирателей.

На втором референдуме, который пройдет с 3 по 24 марта 2016 года, новозеландцам предстоит выбрать, заменить ли старый национальный флаг на Silver Fern.