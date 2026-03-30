Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    • 30 марта, 2026
    • 09:30
    В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис предупредила о возможном резком росте инфляции на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в глобальных цепочках поставок.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом Уиллис заявила со ссылкой на обновленные расчеты казначейства.

    "Ожидается, что инфляция в этом году вырастет намного выше и останется вне целевого диапазона", - отметила Уиллис.

    Согласно последним данным, в четвертом квартале инфляция уже составила 3,1%, превысив целевой диапазон центрального банка в 1–3%. На фоне роста цен на энергоносители рынки все чаще закладывают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.

    При этом министр отказалась называть конкретные прогнозные показатели, подчеркнув, что казначейство еще не определило окончательный сценарий.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Никола Уиллис
    Nikola Uillis: Yaxın Şərqdəki münaqişə inflyasiyanı ciddi şəkildə artıra bilər

    Последние новости

    10:07

    Пашинян стал кандидатом от правящей партии на пост премьера Армении

    В регионе
    10:01

    Пассажир рейса Бангалор-Варанаси дважды пытался открыть аварийную дверь

    Другие страны
    10:00

    В Иране казнил двух человек по делу о подготовке атак в Тегеране

    В регионе
    09:46

    Сборная Азербайджана U-17 встретится со сборной Мальты

    Футбол
    09:30

    В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    09:17

    Цена на нефть подорожала на фоне атак хуситов на Израиль

    Энергетика
    09:16

    FIFA Series – 2026: Сборная Азербайджана сегодня проведет второй матч

    Футбол
    08:56

    Дональд Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявить

    Другие страны
    08:39

    Израиль начал массированные авиаудары по Тегерану

    Другие страны
    Лента новостей