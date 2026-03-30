В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 30 марта, 2026
- 09:30
Министр финансов Новой Зеландии Никола Уиллис предупредила о возможном резком росте инфляции на фоне затяжного конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в глобальных цепочках поставок.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом Уиллис заявила со ссылкой на обновленные расчеты казначейства.
"Ожидается, что инфляция в этом году вырастет намного выше и останется вне целевого диапазона", - отметила Уиллис.
Согласно последним данным, в четвертом квартале инфляция уже составила 3,1%, превысив целевой диапазон центрального банка в 1–3%. На фоне роста цен на энергоносители рынки все чаще закладывают вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшей перспективе.
При этом министр отказалась называть конкретные прогнозные показатели, подчеркнув, что казначейство еще не определило окончательный сценарий.