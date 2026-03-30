İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Digər ölkələr
    • 30 mart, 2026
    • 09:47
    Nikola Uillis: Yaxın Şərqdəki münaqişə inflyasiyanı ciddi şəkildə artıra bilər

    Yeni Zelandiyanın maliyyə naziri Nikola Uillis Yaxın Şərqdəki uzunmüddətli münaqişə və qlobal təchizat zəncirlərindəki fasilələr fonunda inflyasiyanın kəskin artma ehtimalı barədə xəbərdarlıq edib.

    "Report"un məlumatına görə, o bildirib ki, təchizatda ciddi pozuntularla müşayiət olunan daha uzunmüddətli münaqişə ssenarisində inflyasiya əvvəlki proqnozları xeyli üstələyə bilər.

    "Bu il inflyasiyanın xeyli yüksələcəyi və hədəf diapazonundan kənarda qalacağı gözlənilir", - Uillis qeyd edib.

    Son məlumatlara görə, dördüncü rübdə inflyasiya artıq 3,1 % təşkil edərək Mərkəzi Bankın 1-3 % səviyyəsindəki hədəf diapazonunu keçib. Enerji daşıyıcılarının bahalaşması fonunda bazarlar yaxın gələcəkdə pul-kredit siyasətinin sərtləşdiriləcəyini mümkün hesab edirlər.

    Bununla belə, nazir konkret proqnoz göstəricilərini açıqlamayaraq xəzinədarlığın hələ yekun ssenarini müəyyənləşdirmədiyini vurğulayıb.

    Yaxın Şərqdə eskalasiya inflyasiya Nikola Uillis
    В Новой Зеландии ожидают резкий рост инфляции из-за конфликта на Ближнем Востоке

