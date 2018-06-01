В Никарагуа во время протестов 11 человек погибли, около 80 пострадали

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Не менее 11 человек были убиты и 79 получили ранения в течение суток в ходе нападений на участников протестов против правительства Даниэля Ортеги в Никарагуа, сообщает в четверг никарагуанский центр по правам человека, передает Report.

"Результатом этих преступных событий на момент составления этого сообщения стали в общей сложности 79 раненых и 11 погибших", — говорится в сообщении организации, цитируемом каналом MVS Noticias.