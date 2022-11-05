В Нигерии в межобщинных столкновениях убили 18 человек

По меньшей мере 18 человек убиты в межобщинных столкновениях в центральной части Нигерии.

По меньшей мере 18 человек убиты в межобщинных столкновениях в центральной части Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Agence France-Presse (AFP).

Представитель властей штата Бенуэ Натаниэля Икюра сообщила, что группа вооруженных лиц из скотоводческой общины народа фулани ворвалась вечером 3 ноября деревню Укохол и расстреляла на рынке 18 человек, отметил он. Среди погибших есть женщины и дети. Наряду с убитыми есть раненые, они находятся в больнице.

Конфликт между кочевниками народа фулани и фермерами охватывает несколько штатов Нигерии. В основе противостояния лежат споры по вопросу прав на земельные участки и доступ к водным ресурсам. Иногда эти споры сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.