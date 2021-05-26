В Нигерии более ста человек пропали без вести после крушения судна

Десятки человек пропали без вести в Нигерии из-за опрокидывания судна, на борту которого находились 160 пассажиров.

Переполненное судно, на борту которого находились 160 человек, затонуло на северо-западе Нигерии, более 100 человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает местное издание Punch со ссылкой на власти.

Инцидент произошел в районе местного самоуправления Нгаски в нигерийском штате Кебби на северо-западе страны. По словам местных властей, судно следовало из центрального штата Нигер.

"Спасательная операция продолжается, пока были обнаружены только 22 выживших пассажира, еще один человек погиб... Речь идет о примерно 140 пассажирах, которые все числятся пропавшими без вести", - заявил глава администрации района Абдуллахи Бухари Вара.

"Это судно должно было перевозить 80 человек, однако на борту было 160 пассажиров и еще мешки с песком", - подчеркнул чиновник, заявив, что поиски пропавших продолжаются.