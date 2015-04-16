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    В Нигерии из-за забастовки авиадиспетчеров отменены внутренние рейсы

    Забастовка не затронула международные авиарейсы

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Все внутренние авиарейсы были отменены в четверг в Нигерии из-за забастовки авиадиспетчеров, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "До настоящего момента внутренние рейсы не совершаются", - заявил агентству Франс Пресс представитель Управления нигерийских аэропортов (FAAN) Якубу Дати (Yakubu Dati).

    По его словам, забастовка не затронула международные авиарейсы.

    Причиной забастовки стало требование профсоюзов авиадиспетчеров увеличить заработную плату и улучшить условия труда. "Вопрос решается, и я могу вас заверить, что вскоре все придет в норму", - сказал Якубу Дати.

    Как отмечает агентство, внутреннее авиасообщение играет для Нигерии важную роль из-за того, что многие автомобильные дороги находятся в плохом состоянии, а железнодорожное сообщение относительно ограничено.



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