В Нигерии из-за забастовки авиадиспетчеров отменены внутренние рейсы

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Все внутренние авиарейсы были отменены в четверг в Нигерии из-за забастовки авиадиспетчеров, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

"До настоящего момента внутренние рейсы не совершаются", - заявил агентству Франс Пресс представитель Управления нигерийских аэропортов (FAAN) Якубу Дати (Yakubu Dati).

По его словам, забастовка не затронула международные авиарейсы.

Причиной забастовки стало требование профсоюзов авиадиспетчеров увеличить заработную плату и улучшить условия труда. "Вопрос решается, и я могу вас заверить, что вскоре все придет в норму", - сказал Якубу Дати.

Как отмечает агентство, внутреннее авиасообщение играет для Нигерии важную роль из-за того, что многие автомобильные дороги находятся в плохом состоянии, а железнодорожное сообщение относительно ограничено.





