В Нигерии бандиты захватили в колледже 20 человек

По меньшей мере 15 учащихся и пять сотрудников аграрного колледжа похищены неизвестными на севере Нигерии.

По меньшей мере 15 учащихся и пять сотрудников аграрного колледжа похищены неизвестными на севере Нигерии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская газета Dailytrust.

"Вооруженные бандиты напали в штате Замфара на общежитие колледжа поздним вечером 15 августа, - заявил собеседник издания. - Они захватили и увезли с собой 20 человек, включая 15 студентов". Он отметил, что охрана колледжа оказала сопротивление бандитам, однако им удалось прорваться на территорию учебного заведения.

В свою очередь агентство Синьхуа со ссылкой на полицию передало, что в ходе нападения убиты двое охранников и один полицейский.