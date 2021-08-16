В Нигерии бандиты захватили в колледже 20 человек

По меньшей мере 15 учащихся и пять сотрудников аграрного колледжа похищены неизвестными на севере Нигерии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила нигерийская газета Dailytrust.
"Вооруженные бандиты напали в штате Замфара на общежитие колледжа поздним вечером 15 августа, - заявил собеседник издания. - Они захватили и увезли с собой 20 человек, включая 15 студентов". Он отметил, что охрана колледжа оказала сопротивление бандитам, однако им удалось прорваться на территорию учебного заведения.
В свою очередь агентство Синьхуа со ссылкой на полицию передало, что в ходе нападения убиты двое охранников и один полицейский.