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В Нигере погибли 56 человек в результате взрыва бензовоза - ФОТО

В Нигере погибли 56 человек в результате взрыва бензовоза

Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел этой ночью, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.

Число жертв взрыва может увеличиться, спасатели продолжают поиски тел погибших, многие их которых сильно обгорели.

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