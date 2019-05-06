В Нигере погибли 56 человек в результате взрыва бензовоза - ФОТО

Не менее 56 человек погибли в столице Нигера городе Ниамей в результате взрыва бензовоза, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
Инцидент произошел этой ночью, когда рядом с городским аэропортом перевернулась автоцистерна с бензином. Местные жители, в основном женщины и подростки, начали набирать топливо, вытекающее из цистерны, которая взорвалась через несколько минут после аварии.
Число жертв взрыва может увеличиться, спасатели продолжают поиски тел погибших, многие их которых сильно обгорели.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости