В нидерландском аэропорту Схипхол из-за шторма отменены десятки рейсов

По меньшей мере 80 прилетов и более 70 вылетов были отменены 4 октября в амстердамском аэропорту Схипхол из-за приближающегося шторма "Эми".

Как передает Report со ссылкой на Reuters, пресс-служба аэропорта также сообщила о задержках ряда рейсов в одном из крупнейших авиаузлов Европы из-за суровых погодных условий.

Большинство отмененных рейсов выполнялись авиакомпанией KLM, нидерландским подразделением AirFrance-KLM (AIRF.PA), которая на своем сайте предупредила о возможных новых задержках и отменах рейсов в воскресенье, пока шторм продолжает свое движение по стране.

Королевский метеорологический институт Нидерландов (KNMI) объявил предупреждение о шторме Amy: порывы ветра достигнут 90 км/ч на побережье и до 75 км/ч в центральных и внутренних регионах страны.