İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2025
    • 15:06
    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Oktyabrın 4-də Niderlandın paytaxtı Amsterdamın Sxiphol hava limanında "Emi" fırtınasının yaxınlaşması səbəbindən azı 80 eniş və 70-dən çox uçuş ləğv edilib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, Avropanın ən böyük hava qovşaqlarından birinin mətbuat xidməti həmçinin kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar bir neçə reysdə gecikmə olacağı barədə də məlumat yayıb.

    Ləğv edilən uçuşların əksəriyyəti "AirFrance-KLM"in (AIRF.PA) Niderlanddakı törəmə şirkəti olan KLM tərəfindən həyata keçiriləcəkdi. KLM artıq öz saytında fırtınanın bazar günü də ölkə daxilində hərəkət edəcəyinə görə mümkün gecikmələr və reyslərin ləğvləri barədə xəbərdarlıq edib.

    Niderland Kral Meteorologiya İnstitutu (KNMI) "Emi" fırtınası ilə əlaqədar xəbərdarlıq edib. Belə kiu, küləyin sürətinin sahildə 90 km/saata, ölkənin mərkəzi və daxili bölgələrində isə 75 km/saata çatacağı gözlənilir.

    Niderland Amsterdam Sxiphol "Emi" fırtınası
    В нидерландском аэропорту Схипхол из-за шторма отменены десятки рейсов

    Son xəbərlər

    15:09

    Azərbaycanın Türkiyədən geyim idxalına çəkdiyi xərcləri açıqlanıb

    Biznes
    15:09

    "Gəncə" ABŞ-dən olan oyunçunu heyətinə qatıb

    Komanda
    15:07

    Bakı Media Mərkəzinin istehsalı olan "TAĞIYEV: SONA" bədii filmi təqdim edilib

    Mədəniyyət
    15:06

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın bir boksçusu qızıl, digəri gümüş medal qazanıb

    Fərdi
    15:06

    Niderlandın Sxiphol hava limanında fırtına səbəbindən onlarla reys təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    14:56

    Azərbaycan Türkiyədən sentyabrda elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 21 %-ə yaxın azaldıb

    Energetika
    14:48
    Foto

    Azərbaycanın daha bir parabadmintonçusu Avropa çempionatında finala vəsiqə qazanıb - YENİLƏNİB

    Fərdi
    14:39

    Rusiya ordusu Ukraynanın Sumı vilayətində sərnişin qatarını atəşə tutub - YENİLƏNİB - VİDEO

    Digər ölkələr
    14:35

    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti