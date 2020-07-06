В Нидерландах коронавирус обнаружили в еще двух фермах с норками

В общей сложности с начала эпидемии были забиты более 600 тысяч норок

Коронавирус нового типа обнаружен еще на двух норководческих фермах в Нидерландах, 19 тысяч животных уничтожены.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dutch News со ссылкой на Министерство сельского хозяйства страны.

По данным министерства, новые случаи заражения вирусом были обнаружены на зверофермах в городе Гемерт в провинции Северный Брабант. Таким образом, общее число норководческих ферм, где были выявлены случаи заражения COVID-19, возросло до 20.

В понедельник были уничтожены 19 тысяч зверьков. В общей сложности с начала эпидемии были забиты более 600 тысяч норок.

В мае министр сельского хозяйства сообщила о первом случае передачи коронавирусной инфекции от норки человеку. В апреле министерство сельского хозяйства Нидерландов сообщило, что заражение COVID-19 подтвердилось у норок, проживающих на двух звероводческих фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них некоторых симптомов, в том числе затрудненного дыхания. Власти Нидерландов ввели запрет на перевозку норок и посещение ферм с норками после сообщений об их заражении коронавирусом и двух случаев передачи вируса человеку.